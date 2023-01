Vlees van ruim duizend edelherten in de Oostvaardersplassen binnenkort weer te koop

Koken & EtenStaatsbosbeheer moet deze winter 1600 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen in Flevoland. In het natuurgebied is ruimte voor maximaal vijfhonderd herten. Een klein deel van deze herten blijft achter in het gebied als voer voor andere dieren en micro-organismen. De andere herten komen beschikbaar voor consumptie.

In 2019 kreeg Staatsbosbeheer voor het eerst toestemming om de edelherten af te schieten. In dat jaar bleek het vlees erg populair bij consumenten. Volgens Bettine de Kruijff van Grutto, die de herten uit de Oostvaardersplassen verkoopt, waren de herten in het eerste jaar iedere week binnen een half uur uitverkocht en stonden ruim achtduizend mensen op de wachtlijst.



,,Mensen voelden dat het zonde was als er niks met dat vlees gedaan werd, daardoor liep het echt enorm storm”, verklaart De Kruijff.

Ook dit jaar zijn er opnieuw veel herten beschikbaar voor consumptie. ,,Door de weersomstandigheden zijn er de afgelopen jaren minder herten afgeschoten en die hebben natuurlijk weer kleintjes gekregen. Er zijn dus weer een heleboel herten uit de Oostvaardersplassen die weg moeten”, legt De Kruijff uit.

,,Het is prachtig, schoon en relatief mager vlees”, vertelt De Kruijff over de edelherten. ,,Het is ook hartstikke lokaal wild, zeker als je het vergelijkt met het wild uit de supermarkt, dat komt vaak uit het buitenland. Dit vlees heeft dus een kleine voetafdruk.”



Ze vindt het dan ook belangrijk dat het vlees niet verspild wordt. ,,We willen het vlees weer onder de aandacht brengen en zo het waardevolle vlees een bestemming geven.”

Verkoop vlees is gedaald

De Kruijff ziet dat de verkoop van het vlees de afgelopen jaren is gedaald. ,,Het sentiment is bij de mensen wat verwaterd. Wat ook meespeelt is dat het jachtseizoen van de herten in de Oostvaardersplassen van november tot april loopt. In de beginperiode worden door diverse redenen weinig herten afgeschoten, de meeste herten zijn juist van januari tot en met maart beschikbaar. Dan denken mensen er vaak niet meer aan, want meestal gaan we in oktober of november aan de slag met stoofpotjes en andere wildgerechten.”

De herten worden afgeschoten omdat een te groot aantal grazers de biodiversiteit van het gebied in gevaar zou brengen. Ook ontstaat hierdoor een risico op ongewenst dierenleed door een gebrek aan voedsel. Staatsbosbeheer berekent ieder jaar hoeveel grote grazers gezond kunnen leven in het gebied. Naast de edelherten wordt ook het aantal konikpaarden en heckrunderen geteld. Van deze runderen worden er dit jaar honderd afgeschoten. Aan de populatie konikpaarden verandert deze winter niets.

Niet iedereen is het eens met het afschieten van de grote grazers. Pauline de Jong stelt dat het aan de natuur is om te bepalen hoeveel herten aanwezig zijn. Het afschieten van deze herten is juist schadelijk, aldus De Jong van Fauna4Life. Deze stichting komt op voor in het wild levende dieren. ,,De herten zijn heel erg nodig ten behoeve van de biodiversiteit, zodat er allerlei andere dieren kunnen leven in het gebied.”

,,Volgens Staatsbosbeheer profiteren de bosvogels ervan als er minder grazers zijn”, zegt De Jong. Maar is het gebied de plek voor vogels die graag in bos en ruigte leven? ,,Die vogels kunnen ook terecht op andere plekken in de omgeving. Het gebied is aangewezen voor moerasvogels. Die vogels hebben juist belang bij de aanwezigheid van door de natuur gereguleerde, aantallen edelherten, paarden en runderen.”

Die dieren zorgen er met hun gegraas voor dat het gebied niet verruigt, maar juist geschikt blijft voor ganzen, aldus De Jong. ,,Die zorgen er weer voor dat het moerasgebied niet dichtgroeit en leefbaar is voor de moerasvogels.”

Staatsbosbeheer beschikt over de juiste kennis van het aantal herten dat in de Oostvaardersplassen kan leven volgens De Kruijff. ,,Als je de herten niet afschiet verdubbelt het aantal herten steeds. Er is beperkt ruimte en er moet ook plek zijn voor andere dieren. Staatsbosbeheer heeft daar een beleid voor.” Dat bepaalt hoe daar zoveel mogelijk diverse diersoorten kunnen leven. ,,Daar zit een limiet voor de herten aan.”

Het vlees is in pakketten te koop via Grutto. Op de site zijn recepten te vinden.

