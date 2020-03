Voedingsexpert geeft advies voor ‘lockdowndieet’: Je hoeft niet te overleven op droge pasta’

Supermark­ten en drogiste­rij­en voeren deurbeleid in

12:50 Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Bovendien laten supermarkten maximaal één klant per tien vierkante meter winkelvloer toe. In een winkel van duizend vierkante meter mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Dat meldt het CBL, brancheclub van de supermarkten.