Voedingsexpert over het belang van groenten en fruit: ‘Superfoods bestaan niet’

Koken & eten Welke tonijn zit er in dat blikje? En tien andere vragen over de populair­ste vis

3 oktober Vis is gezond en een goed alternatief voor vlees. Maar dan wel graag diervriendelijk gevangen. Hoe zit dat met tonijn in blik, het meest geconsumeerde visproduct in ons land? Twee kenners geven uitleg.