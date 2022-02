Voedselwaakhond waarschuwt voor drugs in champagneflessen: ‘klein slokje kan dodelijk zijn’

De voedselwaakhond heeft dan ook een duidelijke waarschuwing: ‘Aanraken en/of opdrinken van de inhoud van de flessen is levensgevaarlijk.’ In het Zuid-Duitse Weiden werden zeven restaurantbezoekers in de leeftijd tussen de 33 en 52 jaar met vergiftigingsverschijnselen opgenomen nadat ze hadden gedronken van zo'n fles, een 52-jarige man overleed. De gasten hadden nog geklaagd over de afschuwelijke smaak van de champagne.



In Nederland zijn tot nu toe vier mensen ziek geworden van de met xtc gevulde flessen champagne. De flessen werden via een tot nu onbekende website gekocht.



Onduidelijk is hoe de MDMA in de flessen terecht is gekomen. Mogelijk hebben drugsdealers een fout gemaakt bij de verspreiding van de flessen. Het is daarom niet uitgesloten of er nog meer van deze flessen met de gevaarlijke stof in omloop zijn, aldus de NVWA. ‘Ook kan niet uitgesloten worden dat er andere flessen van hetzelfde merk in omloop zijn waar ook MDMA in zit.’