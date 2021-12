Voor iedere cocktail een geschikt schaaldier: ‘Eet langoustines bij voorkeur rauw’

Koken met Pollepel-sterren Sterren­chef Erik van Loo deelt één van zijn recepten: ‘Het is een topgerecht’

Voor de Gouden Pollepel struinen we de komende weken langs chefs voor inspiratie. Geen cijfers dus, wel lekkere gerechten waarmee je met de feestdagen voor de dag kunt komen. Vandaag: Erik van Loo (57) van tweesterrenrestaurant Parkheuvel. In 2014 won hij de Gouden Pollepel met zijn restaurant The Park in het Bilderberg Parkhotel.

