Vrouw klaagt McDonald’s aan voor verleidelijke cheeseburger

Koken & Eten Succesvol­le Syriër Zaher verkoopt zijn geurige maaltijden nu via Jumbo

23 juli De geur van versbereide Syrische boontjes, brengt Zaher Shaloub even terug naar de olijfboomgaard van zijn ouderlijk huis. De Syrische kok verloor in de oorlog zijn restaurant in Damascus, vluchtte naar Nederland en zette zijn eigen cateringbedrijf op. Wie wil proeven van zijn kookkunsten kan sinds kort terecht bij winkels van Jumbo.