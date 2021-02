Waarom dit weekend perfect is om je vriezer te ontdooien

Hoe vaak je je vriezer zou moeten ontdooien, is altijd een punt van discussie. Het is altijd goed om het regelmatig te doen, vindt Jacobs. ,,Zes keer per jaar, zeggen sommige experts, maar ik denk dat niemand dat doet”, zegt zij. ,,Maar het is wel fris om hem af en toe te ontdooien.” Jacobs, de drijvende kracht achter De Huishoudcoach , houdt twee keer per jaar aan. Als je een lowfrost-koelkast hebt waarbij je minder last hebt van aangroeiend ijs, dan is dat ruim voldoende”, vindt ze. ,,Een keer per kwartaal is voorbeeldig.”

1 Haal de stekker uit het stopcontact. Zet de deur van de vriezer open.

2 Haal de etenswaren uit je vriezer en zet ze in tassen in de tuin, op het balkon of in de onverwarmde berging of schuur.

3 Zet onderin een lekbak in je vriezer om het dooiwater op te vangen. Een grote handdoek kan ook.

4 Wacht tot alle ijs is ontdooid.

5 Ongeduldig? Zet dan een pannetje heet water in je vriezer. Dan gaat het ontdooien sneller. Je kunt ook je föhn gebruiken. Dat versnelt het dooien ook.

6 Begint het ijs los te laten? Dan kun je voorzichtig (!) met een houten spatel het ijs loswrikken.

7 Als alle ijs uit je vriezer is verdwenen, neem de binnenkant dan af met een mengsel van water en baking soda. Dat ontvet, is ontsmettend en heeft geen geur. Je kunt ook schoonmaaksoda gebruik. Zowel baking soda als schoonmaaksoda kun je bij de supermarkt of drogisterij kopen.

8 Maak de binnenkant droog met een schone droge theedoek.

9 Doe de stekker in het stopcontact, wacht tot de temperatuur is gedaald tot min 18 graden en zet dan je etenswaren er weer in.