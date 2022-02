Waarom een kiwi soms pijn geeft in je mond

Voedingsdeskundige Karine Hoenderdos legt uit hoe dat zit met pijnlijke kiwi's: ,,Het heeft te maken met de kiwi en met jouzelf. Wat je voelt, is het ‘oraal allergie syndroom’ (OAS). Dat is een prikkeling of jeuk in de mond tijdens of vlak na het eten van fruit en/of noten. Bij jou is het kiwi, bij anderen is het bijvoorbeeld appel, peer of hazelnoot.”