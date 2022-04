Waarom élk restaurant faalde op deze plek (zelfs Herman den Blijker kon de vloek niet opheffen)

Koken & Eten Tobias (33) zegde zijn baan op en maakt nu kaas in Colombia: ‘Ik kwam al nooit op tijd’

Als Gouwenaar zit de kaascultuur in zijn bloed, maar dat Tobias Rijnsdorp (33) zich ooit Colombiaanse kaasmaker zou mogen noemen, had de Nederlander nooit gedacht. Toch laat hij in 2016 zijn hebben en houwen achter om zijn droom achterna te gaan en een kaasmakerij van de grond te krijgen in Colombia. Nu, ruim vijf jaar later, deelt de ondernemer zijn succesverhaal op LinkedIn.

