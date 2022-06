Waarom je aardbeien beter niet in de koelkast kunt bewaren

Koken & EtenJulius Jaspers, bekend als kok, jurylid en kookboekenauteur, staat erom bekend dol te zijn op eten. En hij vertelt er graag over. Aardbeien brengen hem terug naar zijn jeugd, vertelt hij in zijn nieuwste podcast.

Denkend aan aardbeien, ziet Julius Jaspers weilanden en moestuinen uit zijn jeugd. ,,Ik ben opgegroeid tussen Abcoude, Vinkeveen en Ouderkerk aan den Amstel”, mijmert hij. ,,Mijn ouders hadden een reclamebureau in Amsterdam en wilden graag buiten de stad wonen. We woonden in een boerenhuis tegen de dijk, met om ons heen alleen maar boerderijen, zoals die van ome Willem en tante Nel. Die hadden een moestuin. Als de zomer aanbrak was het feest.”

De kleine Julius hield zijn pet op en kreeg een paar handen aardbeien uit de moestuin in zijn hoofddeksel. ,,Dan rende ik naar huis en at ze geprakt op met witte boterhammen. Ik heb ze nooit meer zo lekker gegeten. Daar komt mijn liefde vandaan.” Nog altijd eet Jaspers het rode zomerfruit graag. ,,Ik was vandaag bij de groothandel en heb er heel veel gekocht. Met niks erop. Of juist pittige met chili. En balsamicoazijn, ook heel lekker.”

Jaspers vertelt meer over aardbeien in zijn podcast Julius’ Voorraadkast. De aflevering staat nu op Spotify. ,,In mijn podcast vertel ik elke vrijdag een minuut of zes à zeven over een product: over de herinneringen die ik eraan heb en daarna over de historie. En daarna een stukje over wat je ermee kunt doen. Ik sluit elke aflevering af met een receptje dat je kunt terugvinden op mijn site.”

Quote De eerste aardbeien waren de bosaardbei­en: rond, klein en minder zoet dan die wij kennen Julius Jaspers

Fragiele aardbei verdient zorg en aandacht

Aardbeien zijn nu in het seizoen, dat loopt van mei tot september. ,,Over een paar weken komen ze van de koude grond. De allerlekkerste zijn de soort Lambada, die worden hier veel gekweekt. Je hebt ook de Gariguette, een Franse soort uit de Provence. Die verkopen ze daar in houten spanen manden.” De fragiele aardbei verdient aandacht en zorg, ook als het om de verpakking gaat. ,,Met frambozen zijn mensen retevoorzichtig, maar aardbeien stapelen ze drie op elkaar of ze staan de hele middag op het aanrecht.

De aardbei groeit overal ter wereld, maar dat zijn niet de aardbeien die wij in de winkel of bij de boer kopen. ,,De eerste aardbeien waren de bosaardbeien: rond, klein en minder zoet dan die wij kennen.” De Romeinen hielden ervan vanwege de medicinale kracht, maar verbouwen vonden ze niet de moeite. De Fransman Amédée-Francois Frézier, die een grotere aardbei meebracht uit Chili, staat aan de wieg van de aardbeienteelt. Niet dat dat goed ging. Er bleken naast vrouwtjesplanten ook mannetjesplanten nodig.”

En dan is de vraag: wat doe je ermee? Jaspers stelt voor om een aardbeientaart te maken met custardvla en een krokante bodem. Het recept is te vinden op zijn site. Verder deelt hij tips en weetjes:

- Een bakje uit de supermarkt is tot wel een week houdbaar. Dat komt doordat de aardbeien onrijp zijn geplukt. Die van het land kun je drie dagen bewaren omdat die wel rijp zijn als ze in een bakje belanden.

- Haal aardbeien snel uit het plastic en bewaar ze op een luchtige plek op kamertemperatuur. Niet in de koelkast, want dan verlies je veel smaak. En die zie je nooit meer terug. Laat de kroontje erop zitten. Eet ze na het wassen en ontkronen zo snel mogelijk.

- De meeste smaak zou in de punt zitten, doordat het suiker door de zwaartekracht naar beneden zakt.

Aardbeicrumblemuffins van Eatertainment

Volledig scherm Aardbeiencrumblemuffins. © Eatertainment

Bereidingstijd: 40 minuten

Aantal porties: 12



Deze muffins zijn een zomerse, zoete versnapering. Zoet door de aardbeien en knapperig door de crumble. Lekker om buiten op te eten in het zonnetje of mee te nemen als tussendoortje voor een dagje uit.



Ingrediënten

120 gr boter

300 gr patentbloem

190 gr suiker

Zout

260 gr aardbeien

2 tl bakpoeder

35 gr lichte basterdsuiker

2 eieren

1 el vanille-extract

Rasp van 1 citroen

65 gr karnemelk

80 gr zure room

Het recept kun je hier vinden. Of kijk hier voor meer recepten van Eatertainment.

