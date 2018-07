Waarom je chocolademelk moet drinken na het sporten

Het is geen 1 april en het is écht geen grap. Onderzoek van Shahid Sadoughi University in Yazd, Iran, toont aan dat sporters die chocolademelk drinken na een stevige work-out zes minuten langer kunnen sporten dan wanneer ze andere drankjes drinken. Daarnaast is het positief voor je hartslag en melkzuurspiegel.

De onderzoekers bekeken 12 bestaande studies waarin zo'n 150 deelnemers chocolademelk dronken na een sportprestatie als lopen of fietsen. De deelnemers werden dan onderworpen aan testen waarbij hun hartslag, melkzuurspiegel en vermoeidheid werd opgemeten. Zo werd ontdekt dat chocolademelk minstens even of zelfs effectiever was dan een placebo of andere sportdrankjes. Toch geven de onderzoekers zelf aan dat meer onderzoek nodig is om definitieve conclusies te trekken.