Waarom je na het eten van een hele appel voller zit dan wanneer je hem in stukken eet

Wetenschappelijk BewezenIn de videoserie (W)etenschappelijk Bewezen beantwoorden hoogleraren brandende vragen over ons eten. In deze aflevering krijg je uitleg over het stillen van je hongergevoel. Want hoe zorg je er voor dat je daadwerkelijk stopt met eten?

Verzadiging is een ingewikkeld begrip. Soms heb je gegeten en voel je je opgeblazen, de andere keer heb je veel gegeten maar lust je nog wel wat. Guido Camps, onderzoeker Human Nutrition & Health van Wageningen University legt uit hoe dit werkt in de video. Verzadiging wordt volgens hem beïnvloed door je mondgevoel en eetsnelheid. ,,Dit wordt bepaald door de structuur van het voedsel. Het heeft te maken met hoe taai en stroef hetgeen is wat je eet.”

Neem als voorbeeld een hele appel: dat kost meer werk om te eten en werkt dus beter om een verzadigd gevoel van te krijgen. Kleine, gesneden stukjes appel eet je zo op waardoor je later weer honger hebt. Bij volkoren producten werd lang gedacht dat ze verzadigend werken, maar dit komt niet alleen door de vezels. Het komt grotendeels doordat het meer werk is om op volkoren producten te kauwen. Hierdoor zit je sneller vol.

Volledig scherm Een appel happen en kauwen geeft meer verzadiging dan stukjes appel eten. © Shutterstock

Dichtheid van calorieën

Uit het onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat een hongergevoel meer vanuit je mond komt dan vanuit je buik. Hierdoor is het makkelijker om dat proces van verzadiging te manipuleren. ,,Wanneer je pastasaus bijvoorbeeld aanlengt met water of courgette, krijg je minder calorieën binnen doordat de saus verdund is”, legt Camps uit. De reden dat we overeten is omdat we geconcentreerde calorieën eten zoals chocoladerepen, hierbij ligt de eetsnelheid per calorie hoger. Dit wordt bepaald door de dichtheid van de calorieën.



Hetzelfde aantal calorieën kan bijvoorbeeld in een salade zitten, maar het kost een stuk meer moeite om die weg te werken omdat je meer happen moet nemen. ,,Groenten en fruit hebben een lage caloriedichtheid waardoor je minder eet”, zegt Camps.

Volledig scherm Een kilo druiven los of een kilo druiven tot moes geslagen: een heel verschil voor het gevoel van verzadiging. © Koken&Eten

Voedingsindustrie

Het doel van de voedingsindustrie is niet om ons zoveel mogelijk te laten eten, maar om eten te produceren dat we lekker vinden. Dit zijn nu eenmaal producten met veel calorieën, die ook nog eens makkelijk te eten zijn. Volgens Camps zou de voedingsindustrie ook een onderdeel kunnen zijn van de oplossing: ,,Als we de voedselproducenten uitdagen om hetzelfde aantal calorieën van een klein bakje chips in een grote zak te stoppen, werkt dat veel verzadigender.” En dan worden we minder dik, is de gedachte.

Tips om thuis verzadigd te eten: 1. Wanneer je fruit eet, eet dan een stuk fruit. Maak geen smoothies of sap, dit zal de honger niet stillen.

2. Groenten zijn laag in calorieën, maar kosten meer moeite om te kauwen. Dit werkt dus erg verzadigend.

3. Eet meer volkoren producten. Dit is niet alleen gezonder, maar hier eet je ook minder van.

4. Kies wanneer je hamburgers eet voor een knapperig broodje. Dit eet je niet zo snel weg als een zacht broodje en hierdoor ben je sneller verzadigd.

Bekijk hier de video's over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.