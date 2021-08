Waarom je noten en zaden veel moet afwisselen in je maaltijden

Ramon Beuk is fan van noten. ,,Afgelopen zaterdag schreef ik in mijn rubriek Komt een kok bij de dokter op deze site dat noten en zaden cholesterolverlagend werken en hart- en vaatziekten helpen indammen. Een dagelijks klein handje noten en zaden is goed voor de gezondheid dus een aanrader.”

Vandaag wil Beuk laten zien hoe je op een handige manier meer met noten en zaden kunt doen. In zijn boek Wayooh! geeft hij meer details. Met dit boek wil hij eten koken voor iedereen toegankelijker en begrijpelijker te maken. ,,Naast dat noten gezond zijn, geven ze je een langer verzadigd gevoel. Daardoor heb je dus minder snel honger en zul je over het algemeen ook minder eten. Dus zijn ze ook nog eens super vriendelijk voor ons gewicht.”

Noten bestaan voornamelijk uit vet, en dan vooral uit de goede, onverzadigde ‘omega-3-vetzuren’. ,,Die heb je nodig in je dagelijkse voeding. Het is belangrijk dat je juist deze gezonde vetten binnen krijgt.” Naast gezonde vetten bevatten noten veel eiwitten, vezels en verschillende vitaminen en mineralen zoals calcium en magnesium, kalium en zink, ijzer en vitamine E. ,,Vooral voor vegetariërs zijn ze een aanrader omdat ze in combinatie met peulen melk en eieren een perfecte vleesvervanger zijn.”

Om gezondheidsredenen is het aan te raden veel af te wisselen tussen de diverse noot- en zaadsoorten, aldus Beuk. Maar dan wel ongebrand en zonder extra smaakversterkers. ,,Maar als liefhebber van ‘smaak’ gaat mijn voorkeur toch uit naar gebrande of geroosterde noten en zaden. Hierbij komen mooie aroma’s vrij en krijgen noten en zaden een bijzonder eigen karakter wat niet met ongebrand te vergelijken is. Ik ben dan wel voorstander van zelf roosteren of branden en extra smaak geven. Dan eet je namelijk wat je zelf toevoegt om de smaak te optimaliseren.”

Wil je meer smaak geven aan gerechten door toevoeging van noten en zaden, rooster ze dan eerst. Hoe? Bekijk de video voor wat handige tips.

Nadeel voor de liefhebbers van gezond is dat er minder vitamines en mineralen achter blijven na het roosteren dan bij de ongebrande rauwe varianten. Maar dat maakt geroosterd noten en zaden nu ook weer niet ongezond volgens de kok. ,,Koop geen bewerkte noten in mooie en opvallende verpakkingen. Die zijn meestal onnodig duurder omdat simpelweg de verpakking en elke handelingen of bewerking geld kost. En die bewerkingen kun je het beste zelf toepassen.”

Om aan je dagelijkse doses noten te komen laat je ze simpelweg elk moment van de dag in je maaltijd terugkomen, vindt Beuk. ,,Hak ze fijn en strooi ze over ontbijt, salades en soepen tussen de middag, en natuurlijk over je avondmaal. Zelf ben ik fan van walnoten hazelnoten, cashewnoten, pistachenoten en amandelen. Qua zaden is het altijd smakelijk koken met zonnebloempitten, pompoenpitten en sesamzaad. En natuurlijk zijn er nog de populaire chiazaad en lijnzaad. Eet ze voor de gezondheid rauw.”

Meer handige tips van Ramon Beuk over koken, vind je hieronder. In het boek Wayooh! deelt Beuk nog meer kennis en trucs.

