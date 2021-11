Waarom vleeseters vegetariërs vaak irritant vinden

In eerder onderzoek vond Cramwinckel iets opvallends: Wanneer een vleeseter wordt gevraagd wat ze over het algemeen van vegetariërs vinden, hebben vleeseters geen negatieve gevoelens over vegetariërs. Maar op het moment dat eerst de vraag ‘Hoe denk je dat een vegetariër over jou als vleeseter denkt?’ gesteld wordt en pas daarna de eerste vraag herhaald werd, waren de vleeseters opeens heel negatief. Blijkbaar word je als vleeseter dus pas negatief over een vegetariër als je nadenkt over wat die vegetariër van jou vindt.



In haar eigen onderzoek wilde Cramwinckel onderzoeken of vleeseters zich ook daadwerkelijk bedreigd voelen door vegetariërs. Dit heeft ze onderzocht door een groep proefpersonen een stukje komkommer of een plakje worst aan te bieden. De proefpersonen die de worst niet aannamen, werd gevraagd om uit te leggen of ze dit besloten hadden omdat ze niet van worst houden of omdat ze vlees ‘fout’ vinden. Deze reacties werden getoond aan de andere kandidaten. Hieruit bleek dat de proefpersonen die vlees ‘fout’ vonden, als irritanter bevonden werden.