Waarschuwing NVWA: gerookte forelfilet mogelijk besmet met listeriabacterie

Bierdrin­ker heeft 0.0-bier omarmd, maar helemáál zonder alcohol is het niet altijd

17:11 Als je tegenwoordig bij je lokale supermarkt in de bierschappen kijkt is de helft mét en de helft zonder alcohol. Is het aandeel van alcoholvrij bier zoveel groter geworden dan ‘gewone’ pils? Is 0.0 het nieuwe normaal geworden?