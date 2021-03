Wafeldag: zo maak je Brusselse wafels met slagroom en rood fruit

Een beetje Zweed eet vandaag wafels. Våffledagen, zoals de 25ste maart ook wel heet, is dé dag om die lekkernij te maken en te eten. De oorsprong is opmerkelijk genoeg Christelijk en de feestdag lijkt per ongeluk ontstaan, zo meldt het Zweeds toeristenbureau online: ‘De oorsprong van de wafeldag ligt in de historie en is vermoedelijk per ongeluk ontstaan. In de christelijke religie viert de wereld namelijk op 25 maart Maria Boodschap. Nu zijn de Zweden niet zo heel religieus. De naam van deze dag, Vårfrudagen, werd in de loop van de tijd, bewust of onbewust, verbasterd tot Våffledagen. Het lijkt inderdaad wel een beetje op elkaar.’ En elk excuus om wafels te eten is prima. In Denemarken en Noorwegen is de dag ook ingeburgerd, net als in de Verenigde Staten.