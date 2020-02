Wakker Dier vindt zuivelreclame misleidend: ‘Bol van onwaarheden’

‘Achter wat we beweren’

Wakker Dier stelt al jaren de veeteelt aan de kaak. Onlangs werd de organisatie in het gelijkgesteld door de Reclame Code Commissie omdat de claim van Albert Heijn - dat de AH-kip meer ruimte had - misleidend was. Albert Heijn is bezig de verpakking aan te passen.



De beweringen van de zuivelindustrie staan haaks op de werkelijkheid, meent Wakker Dier. Zo meldt de branchevereniging op de eigen site veel aandacht voor dierenwelzijn te hebben, terwijl kalfjes direct na de geboorte worden gescheiden van hun moeder. Hilhorst stelt: ,,De campagne staat bol van dergelijke onwaarheden.”



,,Wij staan achter hetgeen we beweren”, reageert een woordvoerder van NZO, die nog niets van de klacht weet. ,,Als er een klacht komt gaan we die goed bekijken en ons verweren.” De RCC kan overigens geen sancties opleggen. Wel past een overgrote meerderheid van de adverteerders een campagne of een reclame aan na een aanbeveling van de commissie. Wie dat niet doet, kan op de zwarte lijst van de RCC worden gezet.