Wat Eten We Eten: Geroosterde bloemkool met gehaktballen in uienjus

Uitgekookt We kiezen steeds vaker voor gemak in de keuken

De manier waarop we omgaan met ons avondeten verandert. We kiezen steeds vaker voor gemak in de keuken. Maaltijdboxaanbieders schieten als paddenstoelen uit de grond en in de supermarkt vind je steeds meer verspakketten. Ook maaltijdservices zijn flink in opkomst. Voor wie het zichzelf écht gemakkelijk wil maken.