Wat Eten We Vandaag: Aardappelsoep met truffeltapenade

Deze aardappelsoep is feestelijk dankzij de toevoeging van truffeltapenade. We serveren de soep met zelfgemaakte crostini’s gemaakt van een Italiaanse bol. Restjes over? Gooi de soep niet weg, want de volgende dag is deze net zo lekker.