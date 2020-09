Wat Eten We Vandaag: Bagel burger met geitenkaas en gegrilde courgette

Koken & eten Sus­hi-restaurant van piepjonge chef Kit (23): beton, hippe muziek en géén dresscode

25 september In 2018 verwierf de toen 21-jarige Thaise student Kitsanin ‘Kit’ Thanyakulsajja bekendheid door hoogwaardige sushi te bereiden in zijn Amsterdamse studentenkamer. Hierna volgde een pop-uprestaurant in hotel The Dylan. Zijn derde restaurant Undercover opent half oktober voor publiek.