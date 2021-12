Wat Eten We Vandaag: Banaan karamel-zeezout taartjes

Wat Eten We Vandaag: Dahl met zalm, raita en rijst

Dahl is een klassiek gerecht uit de Indiase keuken met rode linzen. Lekker, gezond en ook nog eens voedzaam. Wij serveren de dahl met zalm, raita en rijst. Raita is een frisse saus van Griekse yoghurt en verse munt en past perfect bij dahl of een ander currygerecht.

10 december