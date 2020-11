Wat Eten We Vandaag: Beef pho met mihoen en wokgroente

Over de Tong Van miljonair­spiz­za tot culinaire friet: dit is hoe de horeca de lockdown te lijf gaat

6 november Nu de horeca voor de tweede keer dicht is, is thuisbezorgen een permanente nieuwe bedrijfstak. De sterrenchef van Rijnzicht bakt pizza's met eendenlever en eigenaar van Bistro Jules begint een culinair frietkot vanuit de open keuken. ,,Ik word er in ieder geval gelukkig van.‘’