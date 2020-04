Wat Eten We Vandaag: Bloemkoolsaté uit de oven

Ei-tosti is een vinding in de ‘coronava­kan­tie’

29 april Wel eens een eit-tosti gegeten? Het begint met een witte boterham waar je een vierkant raam in snijdt. Het ‘venster’ bewaar je. Op de randen smeer je aan beide zijden boter, je bakt deze in de pan en tikt in het venster een eitje.