Wat Eten We Vandaag: Bonensoep met chimichurri dressing

Wat Eten We Vandaag: Gehakt­brood met hele eieren

Dit gehaktbrood is gevuld met Italiaanse smaakmakers zoals tijm, oregano en zongedroogde tomaten. Als toplaag gebruiken we spek, dat het gehaktbrood een robuuste smaak geeft. Deze maaltijd is leuk voor tijdens de paasbrunch, en ga je nog eieren zoeken? Dan zijn er bij deze al vier eieren verstopt: vind ze door het gehaktbrood in plakken te snijden.

15 april