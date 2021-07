Wat Eten We Vandaag: Borrelplank met mediterrane mezze

Wat Eten We Vandaag: Kalfs­schnit­zel met gepofte aardappel en prei

8 juli Wist jij dat de schnitzel van oorsprong Italiaans is? In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werd de schnitzel pas later in Oostenrijk geïntroduceerd door de Oostenrijkse veldmaarschalk Radetzky, die verliefd werd op het knapperige stukje vlees.