Wat Eten We Vandaag: Broodje haring met rode bietjes

curryworst in het gedrang Oer-Duits gerecht in gevaar door opkomst vegeta­riërs: ‘Ik ben er mee groot geworden’

De toekomst van de oer-Duitse curryworst is in gevaar. Op bijna iedere hoek van de straat is de lekkernij te verkrijgen, maar Duitsers eten steeds minder vlees. Worstenverkopers zien verkopen dalen: ‘Ik zou vegetarische worsten verkopen, als ik nu opnieuw zou beginnen.’