Wat Eten We Vandaag: Burrito bowl met cajunkip

‘IJsje met véél gevoel’ in Openlucht­mu­se­um: interieur legendari­sche ijssalon verhuist naar Arnhem

14 april Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft de ijssalon Venezia van Carlo de Lorenzo herbouwd. Als het meezit, wordt vanaf half juni hier weer ijs verkocht. Tot groot geluk van De Lorenzo, die moeite had de familiezaak in Utrecht los te laten. ,,De moeilijkste beslissing van mijn leven. Onze familiegeschiedenis en al mijn herinneringen zitten erin.’’