Wat Eten We Vandaag: Chewy citroen-maanzaadkoekjes

Ronald Giphart en Mascha Lammes delen favoriete gerechten: ‘Zelf aten we vroeger kant-en-klaar’

29 februari In hun nieuwe boek De Wereld Thuis delen echtpaar Mascha Lammes en Ronald Giphart zeventig gerechten van over de hele wereld die zij zelf thuis maken. Het boek is het resultaat van hun eigen culinaire reis. En die reis heeft even geduurd. Voor zij zelf ‘sterrenchefs’ waren, aten ze thuis gewoon blikvoer.