Wat Eten We Vandaag: Chilaquiles met pulled chicken en chipotlepeper

Zeeuwse mosselkro­kant­jes komen uit Chili. ‘Ik snap dat iemand denkt: hee, dat is vreemd’

Het is niet dat er een geheim van wordt gemaakt want het staat ‘gewoon’ op de verpakking, maar toch is het wat vreemd: mosselkrokantjes die gepresenteerd worden als afkomstig uit Yerseke, maar in werkelijkheid in Chili zijn gekweekt.

14 juli