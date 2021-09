Wat Eten We Vandaag: Chocolade-pretzel popcorn & knoflook-Parmezaan popcorn

Column Ellen Willems Hormonaal oergeluid met passie

8 september Het liefst zo alleen mogelijk. Dat is onze wens bij campings die we aan doen. Trekkersveldjes zijn altijd het mooist gelegen, beter nog de rommelige randen net buiten de camping. Geen water en stroom, dat is op te lossen met een waterfles en gaan slapen als het donker is. Maar wel met zoveel mogelijk beleving van natuur. Rust, de geluiden van de nacht en als je echt goed zoekt zelfs nog een donkere hemel.