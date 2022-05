Wat Eten We Vandaag: Chocolademousse

Koken & Eten Moederdag: met deze feestelij­ke plank is mama verwennen een makkie straks

Op zondag 8 mei is het Moederdag: de dag om alle moeders en andere lieve vrouwen in je leven in het zonnetje te zetten. Met deze recepten van Eatertainment gaat dat zeker lukken. De hartig gevulde croissants, yoghurt smoothies, brownie-mugcakes en gevouwen pannenkoeken kunnen kinderen makkelijk zelf maken.

30 april