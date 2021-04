Wat Eten We Vandaag: Chocolate chip cookies

Koken & Weten Zelf yoghurt maken kan in één nachtje: fermente­ren maakt je eten lekkerder én gezonder

9:00 In de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is gefermenteerde voeding echt zo gezond? Deel 1: melkzuurfermentatie.