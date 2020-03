Wat Eten We Vandaag: Couscoussalade met falafel en sperziebonen

Uniek: een abonnement op vegan maaltijden - bij dit bedrijf is het mogelijk

2 maart Tegenwoordig hebben veel mensen interesse in gezondere en bewustere maaltijdkeuzes. Toch weten mensen vaak niet wat allemaal mogelijk is en grijpen al gauw naar het bekende. Het bedrijf EatPeasy in Rotterdam heeft de uitkomst: zij bieden vegan maaltijd- en snackabonnementen.