Wat Eten We Vandaag: Croque monsieur van krentenbrood met camembert en appel

Finale van Heel Holland Bakt in zicht, maar er wordt nog flink gestreden: ‘Wat een bevalling’

De spanning is om te snijden in de tent van Heel Holland Bakt. Het is erop of eronder. Iedereen wil natuurlijk naar de finale, maar een van de favorieten lijkt niet in topvorm, een andere bakker verrast de jury. ‘Zuur als je nu naar huis zou moeten’.

30 april