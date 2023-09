Wat Eten We Vandaag: Eiwitrijke pannenkoeken van kwark

Wat Eten We Vandaag: Surinaamse roti van jackfruit

Wist je dat jackfruit rijp gegeten kan worden? De vrucht is dan geel. Een “jonge” jackfruit is groen van kleur. De groene variant vind je ingeblikt in de supermarkt en is ideaal om mee te koken. Het vruchtvlees heeft een lekkere bite én het neemt makkelijk smaken op.