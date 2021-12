Wat Eten We Vandaag:Flammkuchen met pulled chicken en wortel

Wat Eten We Vandaag: Noedels met gemarineer­de speklap­reep­jes

Dit snelle, simpele gerecht is ontzettend smaakvol. Door de sesamzaadjes te roosteren en toe te voegen aan de noedels, krijgen deze een verrassend lekkere smaak. De speklapjes marineren we in allerlei smaakmakers voor een ware smaakexplosie.

16 november