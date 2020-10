Wat Eten We Vandaag: Gele paprikasoep met knapperige tofucroutons

Wat Eten We Vandaag: Italiaanse snert met roggebrood en spek

15 oktober Snert is één van Nederlands meest favoriete wintergerechten. Een flinke kom na een stevige boswandeling, een fiks sneeuwballengevecht of misschien wel na de nieuwsjaarduik; snert zorgt ervoor dat je weer heerlijk warm wordt. Een klassieker in een nieuw jasje: wij geven ‘m een Italiaanse draai door het toevoegen van een Italiaanse kruidenmix.