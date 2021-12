Wat Eten We Vandaag: Geroosterde zoete aardappelpartjes met vijgen

GOUDEN POLLEPEL Waar zijn de pistacheno­ten en dat knapperige koekje? De kok was in een vergeetach­ti­ge bui

Fileren van vis aan tafel past geheel in de stijlvolle, traditionele ambiance. De kok is, wellicht door alle lockdownperikelen, in een enigszins vergeetachtige bui. Aan het eind krijgen we een cadeautje.

11 december