Wat Eten We Vandaag: Gevlochten paasbrood

Wat Eten We Vandaag: 3 in 1 pan oud-Hollandse pannenkoek­jes met rozijnen

‘Drie in de pan’ is een oud-Hollands gerecht. Drie kleine, dikke pannenkoekjes worden met zijn drieën in de pan gebakken. Traditioneel wordt het beslag met gist gemaakt en gist moet rijzen. Voor deze snelle variant gebruiken we daarom zelfrijzend bakmeel, dan kun je meteen aan de slag.