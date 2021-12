Wat Eten We Vandaag: Ginger ale mocktail met chocolade-vijgen

Wat Eten We Vandaag: Bubble tea

Bubble tea (ook bekend als ‘Boba’) komt oorspronkelijk uit Taiwan, maar is de laatste jaren ook steeds meer in Nederland te vinden. Het is een mix van hete of gekoelde zoete thee met melk. Wij maken in dit recept bubble tea met rooibosthee, melk en chewy tapiocaparels.

16 december