Wat Eten We Vandaag: Gnocchi met makreel en bietensaus

Wat Eten We Vandaag: Italiaanse rucolasoep met verse tortelloni

5 augustus Rucola, je kent het vast wel. Deze peperige slasoort wordt veel gebruikt in salades en ter garnering bij tal van andere gerechten. Maar wist je dat rucola ook heerlijk is in een soep? Wij bewijzen het graag met deze heerlijke gevulde Italiaanse rucolasoep.