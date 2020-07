Wat Eten We Vandaag: Jambalaya met chorizo en notenrijst

Koken & eten Mosselen zijn nú betaalbaar (en zo maak je ze extra lekker klaar)

28 juli Zin in mosselen? Een pannetje maken is nu betaalbaar, want de supermarkten bieden ze aan voor een paar euro per kilo. Lekker met uien en witte wijn, maar óók heerlijk op zijn Japans of met chorizo erdoorheen.