Wat Eten We Vandaag: Kalfsschnitzel met gepofte aardappel en prei

Koken & eten Voedingsex­pert: Schil je fruit en groente voortaan niet meer voor je het eet

5 juli Het eten van meer groente en fruit is goed voor je gezondheid, maar of je de schil moet opeten, daarover verschillen de meningen nogal eens. Veel mensen gooien de schillen weg: uit gewoonte, omdat ze taai zijn of uit angst voor pesticides. Niet doen, zegt Eric de Maerteleire, die ook publiceerde over de vijfsecondenregel. Dan gooi je het meest waardevolle weg.