Wat Eten We Vandaag: Kip souvlaki met tzatziki

Omzet horeca stijgt, maar het volume daalt

De omzet van de horeca is in de eerste drie maanden van dit jaar met 2,3 procent gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, daalde echter met 0,3 procent, aldus het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het verschilt wel per branche binnen de horeca.