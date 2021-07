Wat Eten We Vandaag: Kokos-blauwe bessen ijsschotsen

Nederland Europees koploper bierexport, maar België zit ons op de hielen

20 juli Nederland is binnen de Europese Unie nog steeds de grootste exporteur van bier. Vorig jaar is voor ruim 2 miljard euro bier geëxporteerd, waarvan 121 miljoen euro alcoholvrij. Met name Amerikanen zijn dol op onze pilsjes, maar ook Belgisch speciaalbier stijgt in populariteit.