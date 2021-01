Wat Eten We Vandaag: Kokos Laka met koriander visballetjes

Zo eet je op Popcorndag je favoriete snack (maar dan lekkerder en zes keer goedkoper)

19 januari Het is vandaag Popcorndag. Een bezoekje aan de bioscoop moeten we nog even uitstellen, maar dat betekent natuurlijk niet dat we geen popcorn kunnen eten. Uit een zak bij de supermarkt of - veel goedkoper - zelfgemaakt. Het is super simpel.