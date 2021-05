Wat Eten We Vandaag: Krokante kip met gegrilde zoete aardappel

Koken & eten Waterkefir zou weleens tot zomerhit kunnen uitgroeien

21 mei Fermenteren is weer helemaal hip. Voor eten, maar zeker ook voor dranken. Tel daar de trend van alcoholvrije aperitieven bij op en waterkefir komt bovendrijven. Met waterkefir sla je twee vliegen in één klap: het gefermenteerde drankje wordt geprezen als een gezond en volwassen alternatief voor mierzoete frisdranken én het is handig voor als je de bob bent.