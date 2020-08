Wat Eten We Vandaag: Libanees platbrood met lamsgehaktballetjes en gekruide groenten

Koken & eten Of je ‘boerewors’ lust! Dit eten ze in Zuid-Afri­ka van de braai

6 augustus Hoe gewoontjes ze het ook vinden, in Zuid-Afrika is men dol op barbecueën. Of, zoals ze het daar zeggen, braai. Er is zelfs een Nationale Braaidag. Wat maakt de lokale barbecuetraditie zo bijzonder? De mannen van Dappertutto weten er alles van.