Wat Eten We Vandaag: Limoen-kokosrepen

Honger naar avocado's nog lang niet gestild: Nederland spil in de wereldhan­del

15 februari We zijn in ons land dol op avocado’s, maar de groene vruchten leveren ons land ook veel pegels op. Nederland ontwikkelt zich steeds meer als de toegangspoort van Europa voor avocado’s die elders geproduceerd worden, zo meldt het CBS vandaag. Na de VS is ons land de grootste importeur van de populaire vruchten.