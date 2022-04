Wat Eten We Vandaag: Loaded potato met atjar en satésaus

Wat Eten We Vandaag: Gepofte aardappe­len met bimi en kruiden­room

Deze gepofte aardappelen bereiden we in de airfryer en worden geserveerd met bimi en kruidenroom. De aardappelen worden lekker zacht en de groenten uit de pan blijven knapperig. In een handomdraai heb je een heerlijk en verrassend gerecht op tafel staan.

11 april